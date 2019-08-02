В Подмосковье работы по подготовке теплосетей проведены на 70% объектов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Подмосковье работы проведены на 70% объектов, которые необходимо подготовить к отопительному сезону. Об этом сообщил телеканал В Подмосковье работы проведены на 70% объектов, которые необходимо подготовить к отопительному сезону. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Как уточнил вице-губернатор, работы ведутся с опережением графика. В городских округах Электросталь, Черноголовка, Пущино, Реутов, Жуковский работа по подготовке теплосетей завершена или находится в завершающей стадии. Всего к началу осенне-зимнего периода в Московской области необходимо проверить и подготовить порядка 2,5 тысячи котельных, около 11 тысяч километров теплосетей.

"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева работает областной штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона. Осуществляется постоянный контроль за выполнением всех мероприятий, необходимых для бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами жилого фонда и социально значимых объектов предстоящей зимой", — сообщил Дмитрий Пестов.

Во время гидравлических испытаний в трубопроводах создается высокое давление, что позволяет обнаружить возможные утечки. В случае их выявления эксплуатирующие организации должны оперативно провести необходимые ремонтные работы и устранить нарушения, после чего испытания проводятся вновь.