В ЛНР рассчитывают на жесткие меры к нарушителям перемирия в Донбассе

ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Перемирие в Донбассе будет длительным, если к его нарушителям применят "жесткие меры", считает министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий в пятницу заявил о трех нарушениях "режима тишины", в результате одного из них погиб ополченец. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.

"Если украинская сторона в состоянии реально применять к нарушителям (перемирия - ред.) жесткие меры воздействия, если готовы проводить адекватные разбирательства по этим всем случаям нарушений, тогда у нас, возможно, будет надежда на то, что режим прекращения огня будет носить длительный, устойчивый и, возможно, бессрочный характер", – сказал Дейнего на брифинге.

Он уточнил, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ взяли на себя задачу по информированию общественности о ходе разбирательств по фактам нарушений перемирия и мерах, принятых к нарушителям.