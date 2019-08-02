В ЛНР рассчитывают на жесткие меры к нарушителям перемирия в Донбассе

ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Перемирие в Донбассе будет длительным, если к его нарушителям применят "жесткие меры", считает министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий в пятницу заявил о трех нарушениях "режима тишины", в результате одного из них погиб ополченец. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"Если украинская сторона в состоянии реально применять к нарушителям (перемирия - ред.) жесткие меры воздействия, если готовы проводить адекватные разбирательства по этим всем случаям нарушений, тогда у нас, возможно, будет надежда на то, что режим прекращения огня будет носить длительный, устойчивый и, возможно, бессрочный характер", – сказал Дейнего на брифинге.
Он уточнил, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ взяли на себя задачу по информированию общественности о ходе разбирательств по фактам нарушений перемирия и мерах, принятых к нарушителям.
По мнению Дейнего, соблюдение сторонами "режима тишины" будет зависеть от того, насколько настойчиво миссия ОБСЕ будет требовать передачу информации по каждому из зафиксированных нарушений, "насколько они будут активно предавать гласности те последствия, которые нарушители допустили в этот период тишины".