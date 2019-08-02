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РИА Новости

Путин упростил получение права на временное проживание в России

Вчера, 19:51
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон сокращает срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание с шести до четырех месяцев. Документ будут выдавать отдельным категориям иностранцев без учета квоты.
Норма будет распространяться на:
граждан, которые родились в России
состоят в браке с россиянином или россиянкой
являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников
признаны беженцами
получившие временное убежище в России.
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Закон также вводит практику предоставления бессрочного вида на жительство. В настоящее время по общему правилу его выдают только на пять лет.
Исключение сделано для высококвалифицированных специалистов и членов их семей - они смогут получить вид на жительство на срок действия разрешения на работу. Квалифицированные работники смогут рассчитывать на получение документа сроком на три года.
Кроме того, расширяется круг иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. К ним относятся:
родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР
те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники по прямой линии
родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.
Помимо этого, законом уточняется перечень случаев, при которых разрешение на временное проживание может быть выдано иностранцу без учета квоты правительства. Теперь его могут получить только граждане, которые прожил в России не менее одного года на основании разрешения на временное проживание и которым вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание.
Разрешение несовершеннолетним иностранцам будет выдаваться на срок временного проживания его родителя или опекуна. Кроме того, совершеннолетние иностранные граждане смогут получить разрешение на срок временного проживания родителя, если тот признан недееспособным или ограниченным в дееспособности.
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На эти категории распространяется право получить вид на жительство без разрешения на временное проживание, а также на тех, кто признан носителем русского языка в соответствии с федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации" и успешно закончил российский вуз по очной форме обучения и получил документ об образовании и о квалификации с отличием.
При рассмотрении в Госдуме отмечалось, что этим законом смогут воспользоваться и граждане Украины (независимо от места постоянного проживания в этой стране), планирующие жить и работать в России на протяжении достаточно длительного периода времени.
9821341200
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Русским то когда упростят?
2 августа, 21:19
НКНиколай Кfh
127311218
Спасибо Владимир Владимрыч !!! Мы теперь всю работу у ваших местных отберём ,а заработанные деньги к себе в Украину будем отправлять !!! Спасибо родной !
2 августа, 21:19
yangibon
10010111315
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