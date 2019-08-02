Путин упростил получение права на временное проживание в России

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон сокращает срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание с шести до четырех месяцев. Документ будут выдавать отдельным категориям иностранцев без учета квоты.

Норма будет распространяться на:

— граждан, которые родились в России граждан, которые родились в России — состоят в браке с россиянином или россиянкой состоят в браке с россиянином или россиянкой — являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников — признаны беженцами признаны беженцами — получившие временное убежище в России. получившие временное убежище в России.

Закон также вводит практику предоставления бессрочного вида на жительство. В настоящее время по общему правилу его выдают только на пять лет.

Исключение сделано для высококвалифицированных специалистов и членов их семей - они смогут получить вид на жительство на срок действия разрешения на работу. Квалифицированные работники смогут рассчитывать на получение документа сроком на три года.

Кроме того, расширяется круг иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. К ним относятся:

— родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР — те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники по прямой линии те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники по прямой линии — родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы. родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.

Помимо этого, законом уточняется перечень случаев, при которых разрешение на временное проживание может быть выдано иностранцу без учета квоты правительства. Теперь его могут получить только граждане, которые прожил в России не менее одного года на основании разрешения на временное проживание и которым вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание.

Разрешение несовершеннолетним иностранцам будет выдаваться на срок временного проживания его родителя или опекуна. Кроме того, совершеннолетние иностранные граждане смогут получить разрешение на срок временного проживания родителя, если тот признан недееспособным или ограниченным в дееспособности.

На эти категории распространяется право получить вид на жительство без разрешения на временное проживание, а также на тех, кто признан носителем русского языка в соответствии с федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации" и успешно закончил российский вуз по очной форме обучения и получил документ об образовании и о квалификации с отличием.