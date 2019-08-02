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РИА Новости

Владелец российского сафари-парка захотел "отдать Сибирь немцам"

Вчера, 19:36
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© РИА Новости / Александр КряжевЛесной пожар в Сибири
Лесной пожар в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году. Об этом он написал в фейсбуке.
По его мнению, в таком случае "тайга бы сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие".
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В ответ многие пользователи назвали заявление владельца сафари-парка безнравственным.
"Насчет немцев – вас и многих просто бы не было. Сгорели б в другом огне", - написал один из комментаторов.
"Отдать все немцам в 41-м и ездили бы сейчас на BMW в качестве обивки сидений", - отметил другой пользователь.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана", площадь лесных пожаров составляет около трех миллионов гектаров. В четырех субъектах — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента к тушению присоединились десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Позднее МЧС сообщило о ликвидации 19 очагов пожаров и снижении ежедневного прироста площадей, охваченных огнем, более чем в пять раз.
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Происшествия
Популярные комментарии
Отдайте его Германии, зачем оН нам?)))
2 августа, 20:02
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121600413
Если бы немецкие захватчики захватили Сибирь, то Олег Зубков не был бы владельцем сафари-парка, а под дулом автомата строил бы в Сибири хорошие дороги...
2 августа, 19:49
Сумрачный германский гений
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