Владелец российского сафари-парка захотел "отдать Сибирь немцам"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году. Об этом он написал в фейсбуке.

По его мнению, в таком случае "тайга бы сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие".

В ответ многие пользователи назвали заявление владельца сафари-парка безнравственным.

"Насчет немцев – вас и многих просто бы не было. Сгорели б в другом огне", - написал один из комментаторов.

"Отдать все немцам в 41-м и ездили бы сейчас на BMW в качестве обивки сидений", - отметил другой пользователь.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", площадь лесных пожаров составляет около трех миллионов гектаров. В четырех субъектах — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента к тушению присоединились десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.