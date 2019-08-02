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РИА Новости

В отрезанный паводком поселок Иркутской области доставили помощь

Вчера, 19:30
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЗатопленный участок автомобильной дороги в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС России
Затопленный участок автомобильной дороги в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС России
© РИА Новости / МЧС РФ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) совместно с сотрудниками МЧС и Росгвардии доставили в поселок Октябрьский-2 Иркутской области, который оказался отрезанным в результате паводка, гуманитарную помощь, сообщает ЦВО в пятницу.
"В населенном пункте проживают 350 семей, он расположен в 40 километрах от города Тулуна. Гуманитарный груз, в который вошла питьевая вода, крупы, консервы, хлеб, испеченный на военном хлебозаводе, привезли в село вертолетом Ми-8. Всего жителям раздали 2,5 тонны гуманитарного груза", - говорится в сообщении.
Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка - очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению. Они также проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов, а также вакцинацию местных жителей.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.
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