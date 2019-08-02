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РИА Новости

Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесной пожар

Вчера, 19:27
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ПАРИЖ, 2 авг - РИА Новости. Самолет-амфибия, тушивший в пятницу лесной пожар во французском департаменте Гар, потерпел крушение в коммуне Женерак, сообщает портал France Info.
Инцидент произошел с самолетом Tracker, резервуар которого вмещает 3,4 тонны воды. Самолет был задействован на тушении лесных пожаров, которые бушуют в департаменте с начала недели.
О судьбе экипажа воздушного судна к настоящему времени информации нет. На место происшествия направились спасатели.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер выразил соболезнования семье и близким пожарного, находившегося на борту самолета.
"Мои мысли с семьей и товарищами этого пожарного, служащего, чтобы защитить нас, с бесконечной храбростью", - написал Кастанер в Twitter.
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