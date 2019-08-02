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РИА Новости

Саперы обнаружили 31 боеприпас при разминировании КПП "Станица Луганская"

Вчера, 19:27
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской
Контрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили 31 боеприпас при разминировании в районе моста на пункте пропуска "Станица Луганская", сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте-пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". В среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что старт работ по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской запланированы на 1 августа.
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"Госслужба по чрезвычайным ситуациям проводит разминирование в Станице Луганской: возле моста нашли 31 мину. В период с 1 по 10 августа 2019 года подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям осуществят разминирование участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец на глубину 30 метров с обеих сторон", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу в Facebook.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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