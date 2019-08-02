Саперы обнаружили 31 боеприпас при разминировании КПП "Станица Луганская"

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили 31 боеприпас при разминировании в районе моста на пункте пропуска "Станица Луганская", сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте-пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". В среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что старт работ по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской запланированы на 1 августа.

"Госслужба по чрезвычайным ситуациям проводит разминирование в Станице Луганской: возле моста нашли 31 мину. В период с 1 по 10 августа 2019 года подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям осуществят разминирование участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец на глубину 30 метров с обеих сторон", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу в Facebook.