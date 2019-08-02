Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября

ПОЛОЦК (Белоруссия), 2 авг - РИА Новости. Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
"В течение недели собираемся в формате видеоконференции, логику соблюдаем, чтобы с нуля не начинать переговоры. Условно говоря, конечный срок - это начало сентября", - заявил Шульган в Полоцке по итогам двусторонних переговоров по вопросу отмены роуминга.
По словам Шульгана, начало сентября - это максимальный срок для подписания "дорожной карты".