Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 29 декабря 2018

ПОЛОЦК (Белоруссия), 2 авг - РИА Новости. Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.

"В течение недели собираемся в формате видеоконференции, логику соблюдаем, чтобы с нуля не начинать переговоры. Условно говоря, конечный срок - это начало сентября", - заявил Шульган в Полоцке по итогам двусторонних переговоров по вопросу отмены роуминга.