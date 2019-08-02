СК нашел 134 уклониста среди задержанных на митинге в Москве

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Среди задержанных на несогласованной акции в центре Москвы оказались 134 жителя столицы, давно уклоняющихся от армии, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Материалы по 16 гражданам уже поступили в следственные органы для проведения проверок, которые должны установить, был ли нарушен Уголовный кодекс. Виновным может грозить до двух лет лишения свободы.
Петренко подчеркнула, что даже привлечение к уголовной ответственности не освободит уклонистов от службы в армии.
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