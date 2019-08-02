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РИА Новости

В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу

Вчера, 19:40
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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйВулканы, мамонты, лимоны: о чем расскажут российские экомузеи
Вулканы, мамонты, лимоны: о чем расскажут российские экомузеи
© РИА Новости / Игорь Подгорный
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. В Забайкальском крае арестовали мужчину, который 13 лет скрывался в лесу после убийства знакомой. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
По данным следствия, 22 июня 2006 года в городе Могоча 46-летний местный житель напился и ударил ножом свою знакомую. Злоумышленник попытался напасть еще на одну женщину, но ей удалось сбежать.
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После инцидента мужчина ушел в лес, где построил себе зимовье. Там он прожил 13 лет, пока место его укрытия не вычислили сотрудники правоохранительных органов.
Могочинский межрайонный прокурор поддержал ходатайство о заключении под стражу обвиняемого в убийстве и взял расследование уголовного дела на особый контроль.
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