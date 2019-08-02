В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу

Вулканы, мамонты, лимоны: о чем расскажут российские экомузеи

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. В Забайкальском крае арестовали мужчину, который 13 лет скрывался в лесу после убийства знакомой. Об этом сообщается на В Забайкальском крае арестовали мужчину, который 13 лет скрывался в лесу после убийства знакомой. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным следствия, 22 июня 2006 года в городе Могоча 46-летний местный житель напился и ударил ножом свою знакомую. Злоумышленник попытался напасть еще на одну женщину, но ей удалось сбежать.

После инцидента мужчина ушел в лес, где построил себе зимовье. Там он прожил 13 лет, пока место его укрытия не вычислили сотрудники правоохранительных органов.