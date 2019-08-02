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РИА Новости

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Вчера, 19:04
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖитель Луганска в отделении миграционной службы самопровозглашенной ЛНР подает заявление на получение российского гражданства
Житель Луганска в отделении миграционной службы самопровозглашенной ЛНР подает заявление на получение российского гражданства
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Житель Луганска в отделении миграционной службы самопровозглашенной ЛНР подает заявление на получение российского гражданства. Архивное фото
КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
По его данным, гражданство России получили более 13 тысяч человек, значительная их часть "идентифицирована, они пересекают линию разграничения".
"Имея все данные, мы провели допросы таких людей, которые обратились за получением российских паспортов, уже на нашей подконтрольной территории, когда они приезжали за пенсией или другими своими потребностями", — отметил Матиос.

Паспорта для жителей Донбасса

В ноябре 2018 года Украина ограничила въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Владимир Путин отметил, что Москва не будет вводить ответных ограничений, а наоборот — облегчит для украинцев процедуру получения российского гражданства.
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины. Архивное фото
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В декабре президент подписал закон, который дает главе государства право определять, какие категории иностранцев могут получить гражданство России в упрощенном порядке. В апреле вступил в силу соответствующий указ, касающийся жителей ДНР и ЛНР. Первые центры выдачи открылись уже через несколько дней.
В ответ на возмущение со стороны Украины российские власти подчеркнули, что вопрос носит исключительно гуманитарный характер.
Позже право на упрощенное получение российского гражданства получили все жители Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных украинским властям территорий. В офисе президента Украины эту новость встретили "с грустью и негодованием".
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну так все правильно . Они отказались от Украинского гражданства, значит не имеют права на пенсии, а едут и получают . Из ловят и допрашивают , так как это уголовное преступление вообще -то . Давать ложную информацию извлекая из этого финансовую прибыль .
2 августа, 19:36
Alex Markov
30150068
Понятное дело. Интересно. какие же глупцы после этого додумались податься на Украину??? И на что они надеялись?
2 августа, 20:15
Дмитрий Попов
4100306
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