Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время"

По его данным, гражданство России получили более 13 тысяч человек, значительная их часть "идентифицирована, они пересекают линию разграничения".

"Имея все данные, мы провели допросы таких людей, которые обратились за получением российских паспортов, уже на нашей подконтрольной территории, когда они приезжали за пенсией или другими своими потребностями", — отметил Матиос.

Паспорта для жителей Донбасса

В ноябре 2018 года Украина ограничила въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Владимир Путин отметил, что Москва не будет вводить ответных ограничений, а наоборот — облегчит для украинцев процедуру получения российского гражданства.

В декабре президент подписал закон, который дает главе государства право определять, какие категории иностранцев могут получить гражданство России в упрощенном порядке. В апреле вступил в силу соответствующий указ, касающийся жителей ДНР и ЛНР. Первые центры выдачи открылись уже через несколько дней.

В ответ на возмущение со стороны Украины российские власти подчеркнули, что вопрос носит исключительно гуманитарный характер.