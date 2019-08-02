В Киеве исключили участие посредников в переговорах по транзиту газа

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Посредников в переговорах Киева и Москвы по транзиту газа через территорию Украины быть не может, заявил в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Переговоры ведутся между двумя компаниями – НАК "Нафтогаз" и "Газпромом", а также между двумя правительствами. Места для каких-либо третьих сил, тем более политических сил просто не предусмотрено и не может быть", - сказал Данилюк в эфире радио "Новое время", отвечая на вопрос, могут ли быть посредники в переговорах, в том числе глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.