В Москве арестовали пятого фигуранта по делу о беспорядках

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу заключил под стражу пятого фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля - студента Высшей школы экономики и видеоблогера Егора Жукова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

До этого в СИЗО до 27 сентября отправили Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова, Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло. Им вменяют участие в массовых беспорядках, а некоторым еще и нападение на представителей власти.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья. Срок ареста ему тоже установлен до 27 сентября.

По статье об участии в массовых беспорядках грозит до восьми лет лишения свободы. Больше арестов в рамках этого дела пока не ожидается.

Защита просила отложить заседание из-за того, что, по ее заявлению, Жуков спал за сутки меньше часа и "не может адекватно воспринимать происходящее". "Считаю возможным рассмотреть ходатайство в данном заседании",- сообщил следователь. Прокурор поддержал его позицию.

Адвокат Даниил Берман заявлял о том, что заключение под стражу – "исключительная мера", и говорил о других возможных по закону мерах пресечения - домашнем аресте, подписке о невыезде и залоге, который, по его словам, родители готовы внести в размере миллиона рублей.

Следователь обосновывал необходимость ареста тем, что на свободе Жуков, по его словам, может передать сообщникам "сведения, ставшие ему известными из материала дела".

Ранее Мещанский суд Москвы арестовал участника незаконной акции 27 июля Евгения Коваленко, которого обвиняют в нападении на полицейского. Участие в беспорядках ему пока не вменили, но дела объединены в одно производство.