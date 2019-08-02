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РИА Новости

Авиация Минобороны потушила лесные пожары на 113 тысячах гектаров

Вчера, 18:49
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© РИА НовостиЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости
Лесные пожары в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Авиация министерства обороны России за двое суток ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади 113 тысяч гектаров, самолеты Ил-76 совершили 34 вылета, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
"Авиацией Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области за двое суток потушены 84 лесных пожара на общей площади 113 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
Сообщается, что самолеты Ил-76 совершили 34 вылета, сбросили на охваченные огнем лесные массивы более 1400 тонн воды. Кроме того, экипажи вертолетов Ми-8 совершили свыше 100 вылетов и сбросили в районы пожаров около 550 тонн воды.
В Минобороны отметили, что самолеты готовятся к вылету на тушение пожаров не более двух часов. Подразделения материально-технического обеспечения оперативно заправляют их топливом и водой.
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Ил-76Министерство обороны РФКрасноярский крайИркутская областьПроисшествия
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