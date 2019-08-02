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РИА Новости

Убитая в Москве блогерша с 17 лет писала в соцсетях о "дорогих" мужчинах

Вчера, 18:48
23077
Убитая девушка-блогера Екатерина
Убитая девушка-блогера Екатерина
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Зарезанная любовником блогерша с 17 лет писала в соцсетях об интимной связи с мужчинами. Страничку девушки в соцсетях обнаружили журналисты "КП".
На сайте знакомств девушка зарегистрировалась под псевдонимом "Леди Кошечка" в 2012 году, когда ей еще не исполнилось 18. Погибшая публиковала фотографии в купальниках и нижнем белье, а также откровенные снимки с веб-камеры.
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В постах блогерша признавалась, что ее не интересуют сверстники, неспособные обеспечивать своих девушек, питающиеся фастфудом и закупающие одежду на рынке. Она писала, что предпочитает "дорогих" мужчин.
"Таким хочется отдаваться. Обычно таким мужчинам как минимум тридцать. И чем старше он будет, тем лучше для нас, женщин", – написала она.
Блогерша выразила мнение, что девушки "бездарно тратят свою молодость", встречаясь парнями своего возраста.
"А с двадцатилетним что? В кино сходишь, где будешь обмацана за все места или у входа в клуб полчаса в очереди простоишь?" – недоумевала она.
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Ранее в Москве обнаружили чемодан, в котором спрятали тело убитой молодой женщины. Погибшую нашли с перерезанным горлом, одежды на ней не было. Девушка училась в столичном медвузе и вела блог об учебе и путешествиях в соцсетях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек.
Позднее пресс-служба столичного ГСУСК сообщила об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве девушки. На допросе он признался, "что нанес девушке удары ножом в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений".
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ее размышления обычные - потребительские. Пока молодая и красивая - доить богатыx. Элитная индивидуалка.
2 августа, 19:22
greytankist111
2940000
Жаль девушку, а размышления её от окружающей нищеты и бесперспективности .
2 августа, 19:12
Alex Markov
3003023
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