Убитая в Москве блогерша с 17 лет писала в соцсетях о "дорогих" мужчинах

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Зарезанная любовником блогерша с 17 лет писала в соцсетях об интимной связи с мужчинами. Страничку девушки в соцсетях Зарезанная любовником блогерша с 17 лет писала в соцсетях об интимной связи с мужчинами. Страничку девушки в соцсетях обнаружили журналисты "КП".

На сайте знакомств девушка зарегистрировалась под псевдонимом "Леди Кошечка" в 2012 году, когда ей еще не исполнилось 18. Погибшая публиковала фотографии в купальниках и нижнем белье, а также откровенные снимки с веб-камеры.

В постах блогерша признавалась, что ее не интересуют сверстники, неспособные обеспечивать своих девушек, питающиеся фастфудом и закупающие одежду на рынке. Она писала, что предпочитает "дорогих" мужчин.

"Таким хочется отдаваться. Обычно таким мужчинам как минимум тридцать. И чем старше он будет, тем лучше для нас, женщин", – написала она.

Блогерша выразила мнение, что девушки "бездарно тратят свою молодость", встречаясь парнями своего возраста.

"А с двадцатилетним что? В кино сходишь, где будешь обмацана за все места или у входа в клуб полчаса в очереди простоишь?" – недоумевала она.

Ранее в Москве обнаружили чемодан, в котором спрятали тело убитой молодой женщины. Погибшую нашли с перерезанным горлом, одежды на ней не было. Девушка училась в столичном медвузе и вела блог об учебе и путешествиях в соцсетях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек.