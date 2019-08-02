В Одинцово локализовали пожар на территории мебельной фабрики

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Крупный пожар на складе с автомобильным тентами на территории мебельной фабрики в подмосковном Одинцово удалось локализовать на площади в 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В 18.25 пожар локализован на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, борьбу с огнем в настоящее время ведут 115 человек и 23 единицы техники.