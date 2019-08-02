Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T18:37Z
https://ria.ru/20190802/1557125996.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155489/67/1554896709_0:78:1800:1091_1036x0_80_0_0_1a7589fae5aa033ef54a9ad05ab1f665.jpg
РИА Новости

В Россию экстрадировали двух мужчин, разыскиваемых за убийство в 2016 году

Вчера, 18:37
492
© Фото : Управление МВД РФ по Тульской областиПоиск напавших на полицейского в Туле
Поиск напавших на полицейского в Туле
© Фото : Управление МВД РФ по Тульской области
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Двух мужчин, которых разыскивали за убийство и грабеж в Старом Осколе в декабре 2016 года, экстрадировали в Россию с территории сопредельного государства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Ночью в дом местного жителя ворвались злоумышленники в масках. Налетчики жестоко избили 58-летнего хозяина и его 36-летнюю племянницу, требуя сообщить информацию о местах хранения денежных средств и ценностей", - рассказала Ирина Волк.
Добычей преступников стали 800 тысяч рублей. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
"Полицейские установили личности нападавших. Ими оказались жители Подмосковья. Вскоре трое из них были задержаны и предстали перед судом. Двум другим удалось скрыться", - заметила официальный представитель МВД.
Российские полицейские совместно с сотрудниками Интерпола выяснили, что злоумышленники скрываются на территории сопредельного государства.
"Они были объявлены в международный розыск и в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны. В настоящее время осуществлена передача обвиняемых сотрудникам УФСИН России по Белгородской области. Задержанные находятся в СИЗО", - заключила Ирина Волк.
2810000
Обсудить 1
МВД РоссииРоссияПроисшествия
Рекомендуем
На Урале неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь
РИА
Новости
Газокомпрессорная станция в Ужгороде
В Киеве исключили участие посредников в переговорах по транзиту газа
В Подмосковье осудили владельца кафе, расстрелявшего посетителей
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии прокомментировал прекращение действия ДРСМД
Лента
новостей
Вулканы, мамонты, лимоны: о чем расскажут российские экомузеи
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Убитая девушка-блогера Екатерина
Убитая в Москве блогерша с 17 лет писала в соцсетях о "дорогих" мужчинах
Госдеп предупредил об угрозе атак со стороны ИГ* на Украине
Военно-транспортные самолеты Ил-76 частной украинской компании, уничтоженные в Ливии
Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 сняли из космоса
Памятник композитору П.И. Чайковскому в Москве
В Союзе композиторов объяснили почему консерваторий нет в рейтингах ВУЗов
Автомобили скорой помощи, Турция
В Турции не менее пяти человек погибли при пожаре в автобусе
Россия может ограничить сотрудничество с США по космосу, считает эксперт
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
В Москве арестовали пятого фигуранта по делу о беспорядках
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
В Белом доме объяснили, почему не боятся гонки вооружений с Россией
Постельное белье
Ученый объяснил нашествие клопов в Москве
В Париже лжепринцесса из ОАЭ заменила украшения в ювелирном на шоколад
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Главврач перинатального центра в Карелии развеял опасения о сокращениях
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
23:42Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
23:37Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению
23:32Китай призвал облегчить санкции против КНДР
Лента новостейМолния