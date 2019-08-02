В Россию экстрадировали двух мужчин, разыскиваемых за убийство в 2016 году

Поиск напавших на полицейского в Туле

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Двух мужчин, которых разыскивали за убийство и грабеж в Старом Осколе в декабре 2016 года, экстрадировали в Россию с территории сопредельного государства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Ночью в дом местного жителя ворвались злоумышленники в масках. Налетчики жестоко избили 58-летнего хозяина и его 36-летнюю племянницу, требуя сообщить информацию о местах хранения денежных средств и ценностей", - рассказала Ирина Волк.

Добычей преступников стали 800 тысяч рублей. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

"Полицейские установили личности нападавших. Ими оказались жители Подмосковья. Вскоре трое из них были задержаны и предстали перед судом. Двум другим удалось скрыться", - заметила официальный представитель МВД.

Российские полицейские совместно с сотрудниками Интерпола выяснили, что злоумышленники скрываются на территории сопредельного государства.