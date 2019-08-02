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РИА Новости

Медведев примет участие в Каспийском форуме

Вчера, 18:34
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в первом Каспийском экономическом форуме 11-12 августа, который пройдет в Туркмении, а также встретится с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества, сообщила пресс-служба российского кабмина.
"Председатель правительства РФ примет участие в первом Каспийском экономическом форуме, который состоится в городе Туркменбаши. Дмитрий Медведев выступит на пленарном заседании форума и посетит Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств, на которой будет представлена экспозиция России", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, как сообщили в кабмине, "на полях" мероприятия планируется встреча Медведева с Бердымухамедовым "для обсуждения актуальных вопросов российско-туркменистанского сотрудничества и взаимодействия в Каспийском регионе".
Медведев и Бердымухамедов виделись в конце мая в Ашхабаде. Тогда они обсудили вопросы экономической повестки дня, а также обсудили проведение конференции по прикаспийскому экономическому сотрудничеству.
Каспийский экономический форум станет первым международным мероприятием, где ожидается появление Бердымухамедова после сообщений СМИ о его кончине, которые были опровергнуты в Ашхабаде.
Дмитрий Медведев на церемонии совместного фотографирования глав делегаций, принимающих участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. 31 мая 2019
31 мая, 10:02
Президент Туркмении пригласил страны СНГ на Каспийский экономический форум
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Дмитрий МедведевГурбангулы БердымухамедовТуркменияРоссияПолитика
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