Медведев примет участие в Каспийском форуме

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в первом Каспийском экономическом форуме 11-12 августа, который пройдет в Туркмении, а также встретится с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества, сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Председатель правительства РФ примет участие в первом Каспийском экономическом форуме, который состоится в городе Туркменбаши. Дмитрий Медведев выступит на пленарном заседании форума и посетит Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств, на которой будет представлена экспозиция России", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, как сообщили в кабмине, "на полях" мероприятия планируется встреча Медведева с Бердымухамедовым "для обсуждения актуальных вопросов российско-туркменистанского сотрудничества и взаимодействия в Каспийском регионе".

Медведев и Бердымухамедов виделись в конце мая в Ашхабаде. Тогда они обсудили вопросы экономической повестки дня, а также обсудили проведение конференции по прикаспийскому экономическому сотрудничеству.