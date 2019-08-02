В Турции не менее пяти человек погибли при пожаре в автобусе

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли, 15 пострадали после того, как автобус с пассажирами загорелся в турецкой провинции Балыкесир, сообщает издание По меньшей мере пять человек погибли, 15 пострадали после того, как автобус с пассажирами загорелся в турецкой провинции Балыкесир, сообщает издание Hurriyet

По данным издания, в автобусе находились 37 человек. По словам мэра провинции, изначально загорелась кофемашина, после чего водитель остановил автобус и попросил пассажиров эвакуироваться. Но началась паника, и у выхода из автобуса началась давка.

"Наше изначальное предположение состоит в том, что пять человек надышались токсичными испарениями и погибли в огне", - заявил мэр провинции, которого цитирует издание.