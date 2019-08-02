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РИА Новости

Трамп не исключил, что ракетные испытания в КНДР нарушают резолюции ООН

Вчера, 18:29
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что последние пуски ракет КНДР не нарушают заключенные в Сингапуре договоренности между США и Северной Кореей.
"Ким Чен Ын и Северная Корея провели запуски трех ракет меньшей дальности за последние несколько дней. Эти испытания ракет не являются нарушением нашего подписанного Сингапурского соглашения, и не было дискуссий о ракетах меньшей дальности, когда мы пожали руки", - написал Трамп у себя в Twitter.
Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
1 августа, 23:19
Трамп заявил, что ракеты КНДР его не беспокоят
При этом президент США не исключил, что последние пуски могут нарушать резолюции СБ ООН.
"Но председатель Ким не хочет разочаровывать меня, разрушая доверие, есть очень многое, что могла бы получить Северная Корея, - потенциал страны под руководством Ким Чен Ына является безграничным. Председатель Ким имеет великое и прекрасное видение своей страны, и только Соединенные Штаты со мной, как президентом, могут воплотить это видение в жизнь. Он сделает правильную вещь, потому что он слишком умен, чтобы не делать этого, и он не хочет разочаровывать своего друга, президента Трампа!" - добавил Трамп.
Пуски КНДР в ночь на пятницу стали третьими в течение недели. В среду КНДР испытала две ракеты, пролетевшие примерно 250 километров в сторону Японского моря. Еще две ракеты КНДР испытала там же 25 июля. Ранее министр обороны Японии уже заявлял, что траектория полета испытанных КНДР в июле ракет делает их сложными для перехвата имеющимися в стране системами ПРО.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРООНСШАВ мире
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