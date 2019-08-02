Трамп не исключил, что ракетные испытания в КНДР нарушают резолюции ООН

"Но председатель Ким не хочет разочаровывать меня, разрушая доверие, есть очень многое, что могла бы получить Северная Корея, - потенциал страны под руководством Ким Чен Ына является безграничным. Председатель Ким имеет великое и прекрасное видение своей страны, и только Соединенные Штаты со мной, как президентом, могут воплотить это видение в жизнь. Он сделает правильную вещь, потому что он слишком умен, чтобы не делать этого, и он не хочет разочаровывать своего друга, президента Трампа!" - добавил Трамп.