Трамп ввел второй пакет санкций из-за скорых выборов, считает эксперт

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля именно сейчас, так как приближаются президентские выборы, а в этой стране сильны антироссийские настроения, считает российский дипломат, бывший замглавы МИД РФ, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов.

Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что Москва не удивлена их введением. По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, российская экономика уже адаптировалась к таким действиям США, так как администрация Трампа регулярно накладывает санкции и другие ограничительные меры на РФ. При этом Москва сожалеет, что США с вводом этого пакета санкций приносят в жертву отношения с РФ.

"Трамп ориентируется на американское общественное мнение, которое полностью заражено антироссийскими настроениями. А у него выборы на носу", - заявил Панов РИА Новости.

Что касается самих возможных санкций, то они не будут играть большой роли.

"(Американские) банки и так не выдают кредиты, займов у нас тоже нет. Ничего нового тут нет. Все уже было, все есть, у нас вообще с Америкой никаких финансовых банковских дел нет почти. И не только с американцами. Так что и так уже все введено, ничего нового. Все, что перечислено, давно уже осуществляется", - отметил эксперт.

Что касается возможного запрета на полет в США российских государственных авиакомпаний, то "такое было уже, в советское время - в 80-е, после афганских событий", напомнил эксперт.

По его прогнозу, санкционное давление со стороны США будет только усиливаться.

"Ну введут, первый раз, что ли, или второй? Еще введут, и против "Северного потока" введут. Это постоянно будет, каждые три месяца вводятся новые санкции. Это надолго и всерьез", - прогнозирует он.