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РИА Новости

Трамп ввел второй пакет санкций из-за скорых выборов, считает эксперт

Вчера, 18:28
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля именно сейчас, так как приближаются президентские выборы, а в этой стране сильны антироссийские настроения, считает российский дипломат, бывший замглавы МИД РФ, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов.
Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что Москва не удивлена их введением. По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, российская экономика уже адаптировалась к таким действиям США, так как администрация Трампа регулярно накладывает санкции и другие ограничительные меры на РФ. При этом Москва сожалеет, что США с вводом этого пакета санкций приносят в жертву отношения с РФ.
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"Стыдно за США". Американист о новых санкциях из-за дела СкрипалейСША ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей. В эфире радио Sputnik политолог-американист Рафаэль Ордуханян прокомментировал действия американской стороны.
"Трамп ориентируется на американское общественное мнение, которое полностью заражено антироссийскими настроениями. А у него выборы на носу", - заявил Панов РИА Новости.
Что касается самих возможных санкций, то они не будут играть большой роли.
"(Американские) банки и так не выдают кредиты, займов у нас тоже нет. Ничего нового тут нет. Все уже было, все есть, у нас вообще с Америкой никаких финансовых банковских дел нет почти. И не только с американцами. Так что и так уже все введено, ничего нового. Все, что перечислено, давно уже осуществляется", - отметил эксперт.
Что касается возможного запрета на полет в США российских государственных авиакомпаний, то "такое было уже, в советское время - в 80-е, после афганских событий", напомнил эксперт.
По его прогнозу, санкционное давление со стороны США будет только усиливаться.
"Ну введут, первый раз, что ли, или второй? Еще введут, и против "Северного потока" введут. Это постоянно будет, каждые три месяца вводятся новые санкции. Это надолго и всерьез", - прогнозирует он.
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Инерционная политика: Вашингтон решил вновь наказать Москву за СкрипалейТак уж в Америке устроено: если политическая машина поехала, то остановить ее невозможно. Взять, к примеру, антироссийские санкции. Казалось бы, можно сделать паузу. Все равно они не работают. Но нет, пакет следует за пакетом.
Закон предусматривает для второго пакета шесть вариантов санкций, предписывая президенту применить как минимум три из них. Среди них понижение уровня дипломатических отношений, запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране, препятствование предоставлению ей международных займов, запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий в эту страну, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе нефти и нефтепродуктов, и запрет на полеты в и из США государственных авиакомпаний подсанкционной страны, что может напрямую затронуть "Аэрофлот".
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Дело об отравлении СкрипалейДональд ТрампРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Надо выстроить экономику так что бы санкции Америки были бы сравнимы с санкциями Украины. Такими же пустыми.
2 августа, 19:53
ssidorjan1919
1510000
Нужно отвязываться от доллара! И чем быстрее мы это сделаем тем лучше!
2 августа, 21:03
bravades
1401000
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