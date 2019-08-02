Московский Роспотребнадзор закрыл два детских лагеря после проверки

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Московский Роспотребнадзор закрыл на весь летний сезон два детских оздоровительных лагеря после проведенной проверки по итогам первых двух смен и выдал им заключения о несоответствии санитарным требованиям, говорится на сайте ведомства.

"Двум загородным учреждениям отдыха (ДОЛ "Горки", ДОЛ "Полёт") выданы санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии санитарным требованиям. Материалы проверок были направлены в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности. Решениями судов деятельность "ДОЛ "Горки" и ДОЛ "Полёт" приостановлена на весь летний сезон", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что московский Роспотребнадзор помог родителям в составлении 32 претензий к ООО "КДОЛ Горки-Соколенок", где не смогли качественно предоставить услуги по организации отдыха детей в лагере "Горки". Также в суд были направлены 14 исков в защиту прав родителей, которые не смогли отправить детей на отдых в этот лагерь, чтобы им были возвращены деньги.

"Организатором отдыха ООО "ЛАНАТ" возвращены деньги родителям за неуказанную услугу по отдыху и оздоровлению детей в ДОЛ "Полет" за 16 путевок на общую сумму 816 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.

Лагерь "Горки" находится в поселении Роговское, деревне Каменка в Москве, а лагерь "Полет" - в Боровском районе Калужской области.

Кроме того, в материале уточняется, что в ходе проверки было составлено 207 протоколов об административных правонарушениях. Назначено 77 штрафов на общую сумму 1 миллион 694 тысячи рублей, 130 протоколов находятся на рассмотрении.

"Групповая и вспышечная заболеваемость среди детей и персонала не регистрировалась. В детских загородных оздоровительных учреждениях на протяжении первой и второй смены не зарегистрировано ни одно случая укусов детей клещами, так как перед началом каждой смены на территории лагерей проводятся противоклещевые обработки", - добавили в Роспотребнадзоре.