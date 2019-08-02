КПП "Станица Луганская" сократит время работы, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Пункт пропуска "Станица Луганская" в Донбассе сократит время работы в связи с ремонтом разрушенного пролета моста, сообщил в пятницу на брифинге министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста.
"Будут пропускать людей с 6.00 до 18.00 (совпадает с мск)", - сказал Дейнего. Он не исключил, что в дальнейшем время работы будет корректироваться.
Ранее пропуск на КПП осуществлялся с 6.00 до 20.00.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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