КПП "Станица Луганская" сократит время работы, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 2 авг - РИА Новости. Пункт пропуска "Станица Луганская" в Донбассе сократит время работы в связи с ремонтом разрушенного пролета моста, сообщил в пятницу на брифинге министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста.

"Будут пропускать людей с 6.00 до 18.00 (совпадает с мск)", - сказал Дейнего. Он не исключил, что в дальнейшем время работы будет корректироваться.

Ранее пропуск на КПП осуществлялся с 6.00 до 20.00.