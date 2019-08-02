В Союзе композиторов объяснили почему консерваторий нет в рейтингах ВУЗов

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Критерии для попадания в международные рейтинги рассчитаны для нетворческих учебных заведений, и они не совсем подходят для консерваторий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза композиторов России, комментируя доклад Счетной палаты.
Ранее Счетная палата РФ опубликовала материалы по итогам проверки эффективности мер поддержки концертной деятельности в стране. По данным аудиторов, две знаменитые российские консерватории - имени Н. А. Римского-Корсакова и П. И. Чайковского - в прошлом году покинули международный рейтинг 50 лучших образовательных учреждений мира в сфере искусства.
"Известно, что международные рейтинги включают в себя подсчет количества профессоров со степенями, количество научных публикаций в определенных зарубежных изданиях. И хотя мы понимаем, что наличие степени – это прекрасно, но не приоритетно в таких специальностях, как оркестровый музыкант, пианист, композитор или дирижер. То есть эти "правила игры" подходят для университетов, а не для консерваторий (творческих вузов)", - говорится в сообщении.
В организации отметили, что, например, Санкт-Петербургская консерватория уже несколько лет имеет проблемы с бытовыми вопросами, которые также могли негативно сказаться на рейтинге.
"В Санкт-Петербургской консерватории уже несколько лет совершенно катастрофическая ситуация с ремонтом, нет концертного зала, закрыта оперная студия, а это тоже критерии, по которым ведутся оценки. Московская консерватория в этом плане в более выигрышном положении, хотя не все бытовые вопросы, влияющие на учебный процесс, решены", - добавили в пресс-службе.
Зал в консерватории в Санкт-Петербурге
В Союзе подчеркнули, что независимо от каких-либо рейтингов, выпускники консерваторий России по-прежнему становятся лауреатами ведущих международных конкурсов (в том числе последнего конкурса имени Чайковского), а дипломы Московской и Петербургской консерваторий – надежный фундамент карьеры музыканта.
"В последние годы намечается большой интерес к специальности "композитор" со стороны абитуриентов, это хорошая тенденция. Яркие музыканты-исполнители благодаря президентскому гранту имеют возможность получить второе высшее образование по специальности "композиция". Однако системной государственной поддержки особенно не хватает выпускникам", - заключили в Союзе композиторов.
28 июня, 11:19Объявлены лауреаты конкурса Чайковского