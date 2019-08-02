В Союзе композиторов объяснили почему консерваторий нет в рейтингах ВУЗов

"Известно, что международные рейтинги включают в себя подсчет количества профессоров со степенями, количество научных публикаций в определенных зарубежных изданиях. И хотя мы понимаем, что наличие степени – это прекрасно, но не приоритетно в таких специальностях, как оркестровый музыкант, пианист, композитор или дирижер. То есть эти "правила игры" подходят для университетов, а не для консерваторий (творческих вузов)", - говорится в сообщении.