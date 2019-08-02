В Росгосцирке оценили дополнения Минкульта к закону об отношении к животным

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экспертное сообщество в настоящее время принимает активное участие вместе с Минкультуры в разработке актов постановления правительства РФ к закону "Об ответственном отношении к животным", так как эти документы смогут защитить цирки, сообщил РИА Новости и. о. гендиректора Росгосцирка Владимир Шемякин.

Ранее в Минкультуры РФ сообщили РИА Новости, что ведомство разработало и внесло в кабинет министров два акта к закону "Об ответственном отношении к животным". Позже в министерстве добавили, что проект постановления правительства РФ о требованиях к использованию животных, задействованных в культурно-массовых мероприятиях, на стадии доработки.

Шемякин отметил, что профессиональное цирковое сообщество активно участвует в разработке этого постановления, а также акта "Об утверждении перечня случаев, при которых допускается использование животных в культурно-зрелищных целях вне мест их содержания или за пределами специально предназначенных для этого зданий, сооружений, а также на необособленных территориях".