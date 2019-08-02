Госдеп предупредил об угрозе атак со стороны ИГ* на Украине

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Госдепартамент США в пятницу выступил с предостережением об угрозе атак со стороны террористов группировки "Исламское государство"* и экстремистов на Украине.
"ИГ* и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные дни для продвижения своей повестки и для проведения атак. Для этого могут быть выбраны праздники и период, предшествующий им. Например, в течение августа мусульманский праздник Курбан-байрам (11-12 августа) и День независимости Украины (24 августа)", - говорится в сообщении госдепартамента в Twitter.
Госдепартамент ежедневно предупреждает об опасности, которая может грозить гражданам США в той или иной стране, поскольку обеспечение безопасности американцев является одной из главных задач ведомства. Предупреждения относительно экстремистов на Украине публикуются регулярно, однако госдепартамент крайне редко выражает обеспокоенность их действиями путем официальных заявлений.
* Запрещенная в России террористическая организация