Госдеп предупредил об угрозе атак со стороны ИГ* на Украине

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Госдепартамент США в пятницу выступил с предостережением об угрозе атак со стороны террористов группировки "Исламское государство"* и экстремистов на Украине.

Госдепартамент ежедневно предупреждает об опасности, которая может грозить гражданам США в той или иной стране, поскольку обеспечение безопасности американцев является одной из главных задач ведомства. Предупреждения относительно экстремистов на Украине публикуются регулярно, однако госдепартамент крайне редко выражает обеспокоенность их действиями путем официальных заявлений.