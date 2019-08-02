В Париже лжепринцесса из ОАЭ заменила украшения в ювелирном на шоколад

Инцидент произошел в среду вечером – около 21.00 (22.00 мск), когда женщина пришла в ювелирный магазин на улице Сент-Оноре во французской столице и представилась принцессой из ОАЭ. Управляющая магазином в течение нескольких часов демонстрировала ей драгоценности. Клиентка выбрала несколько украшений и пообещала, что переведет за них деньги на следующий день.