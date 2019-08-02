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РИА Новости

В Париже лжепринцесса из ОАЭ заменила украшения в ювелирном на шоколад

Вчера, 18:14
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ПАРИЖ, 2 авг – РИА Новости. Женщина, выдававшая себя за принцессу из Объединенных Арабских Эмиратов, ограбила ювелирный магазин в центре Париже на 1,6 миллиона евро, заменив украшения шоколадом, сообщается на сайте французского телеканала LCI.
Инцидент произошел в среду вечером – около 21.00 (22.00 мск), когда женщина пришла в ювелирный магазин на улице Сент-Оноре во французской столице и представилась принцессой из ОАЭ. Управляющая магазином в течение нескольких часов демонстрировала ей драгоценности. Клиентка выбрала несколько украшений и пообещала, что переведет за них деньги на следующий день.
В четверг ювелиры, не дождавшись денежного перевода, обнаружили в коробке для драгоценностей не украшения, а шоколадные конфеты.
По данным телеканала, нанесенный ущерб оценивается в 1,6 миллиона евро. Расследованием кражи драгоценностей занимается бригада по борьбе с организованной преступностью полиции Парижа.
Тьерри Бретон
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