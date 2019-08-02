На Урале неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Неизвестный в селе Тимофеево Свердловской области убил супружескую пару и ранил их дочь, возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.

"Туринским межрайонным следственным отделом регионального СК России возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц и покушении на убийство третьей потерпевшей", - говорится в сообщении.

Днем 2 августа в правоохранительные органы Слободо-Туринского района поступило сообщение о том, что в частном жилом доме по улице Черемушки в селе Тимофеево произошло убийство супружеской пары. Также из дома в больницу доставлена их дочь 1998 года рождения, где в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, состояние здоровья выжившей тяжелое, но стабильное, операция проводилась врачами, прибывшими из Екатеринбурга.

Злоумышленнику грозит до пожизненного лишения свободы. В настоящее время по уголовному делу работает усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей межрайонного отдела СК РФ, сотрудников отдела криминалистики и отдела по расследованию особо важных дел областного СК, совместно с оперативниками уголовного розыска полиции.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил журналистам в пятницу, что в настоящее время сыщики уголовного розыска территориального ОВД и областного полицейского главка выполняют комплекс оперативно-разыскных мероприятий по раскрытию преступления "по горячим следам" и задержанию подозреваемого.