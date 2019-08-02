В России прокомментировали новые американские санкции

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Москве не вызвало удивление решение президента США Дональда Трампа ввести против России второй пакет санкций из-за дела Скрипалей. Как отмечают российские политики, страна уже научилась жить в подобных условиях.

Поводом для новых санкций стало то, что Москва, как утверждают в Вашингтоне, не предоставила гарантий в рамках американского закона "О контроле за химическим и биологическим оружием".

Первый пакет санкций из-за дела Скрипалей США ввели 27 августа прошлого года. Второй предусматривает шесть возможных мер, из которых президенту предписывается применить как минимум три. Среди них: понижение уровня дипломатических отношений; запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране; препятствование предоставлению ей международных займов; запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий в эту страну, кроме продовольственных и сельскохозяйственных; запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе нефти и нефтепродуктов; запрет на полеты в Штаты и из них государственных авиакомпаний подсанкционной страны, что может напрямую затронуть "Аэрофлот".

Реакция МИД

Москва не удивлена введением нового пакета санкций, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков в интервью RT

"Мы наблюдаем за этим с прошлого года, когда такой пакет санкций был введен впервые. Администрация Трампа регулярно накладывает санкции и другие ограничительные меры на Россию", — сказал дипломат, добавив, что российская экономика уже адаптировалась к таким действиям США.

Он выразил сожаление из-за того, что это стало внутренним фактором американской политики.

"Печально, что остатки того, что называлось российско-американским партнерством, сейчас приносятся в жертву из-за требований тех, кто просто-напросто использует отношения с Россией как инструмент внутриполитической борьбы в США", — сказал Рябков.

"Выработать противоядие"

Введение второго пакета санкций из-за дела Скрипалей прокомментировали российские парламентарии. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что Россия предпримет какие-то ответные меры, хотя тема санкций, по его мнению, уже потеряла остроту.

"Россия стала самодостаточной, научилась жить в условиях санкций, и значительной угрозы для нашей экономики эти санкции не несут", — сказал сенатор РИА Новости.

При этом он выразил сожаление из-за того, что США используют "абсолютно надуманный, высосанный из пальца предлог".

"Мы все знаем, что так называемое дело Скрипалей было провокацией британских спецслужб, но американские сенаторы повелись на это, лишь бы был любой повод разобраться с конкурентоспособной Россией", — отметил Джабаров.

Вместе с тем, подчеркнул он, пик русофобии и в Европе, и в самих США уже прошел, хотя по-прежнему приходится сталкиваться с подобными ее проявлениями.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что России надо вырабатывать противоядие против санкционной политики Запада.

"Фактически мы видим, что санкции нарастают последовательно, в течение года по усилению санкционной политики принимается, как правило, несколько решений. Это означает, что такая политика будет проводиться устойчиво, и выработать противоядие от нее — это означает становиться сильнее. Потому что каким бы большим ни было желание Соединенных Штатов проучить Китай, из этого ничего не получается, потому что это слишком мощная в экономическом отношении страна. И Вашингтону приходится с этим считаться", — сказал Новиков РИА Новости.

По его словам, с Россией считаются потому, что у нее есть серьезный арсенал оружия, который защищает ее еще с советского времени.

"Но экономический потенциал нужно наращивать, и здесь нам необходимо сосредотачиваться и дальше на решении внутренних проблем", — заключил Новиков.

Введение новых санкций следует рассматривать как способ давления на Россию, заявил РИА Новости коллега Новикова по думскому комитету Антон Морозов. По его мнению, таким образом Вашингтон пытается принудить Москву к решениям, которые выгодны США, в ущерб ее национальным интересам.

Парламентарий подчеркнул, что история с делом Скрипалей излишне политизирована и драматизирована, а также напомнил, что до сих пор отсутствуют "вразумительные и убедительные" доказательства отравления.

"Это последовательная линия"

Администрация Трампа вводит новый пакет антироссийских санкций под давлением демократов в конгрессе, заявил РИА Новости председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

"Ничего удивительного в этом нет, потому что курс на постоянное ужесточение санкций является неизменным и уже довольно давно проводится", — отметил он.

Эксперт считает, что Белый дом объявил о санкциях именно сейчас, потому что в американском конгрессе поднялась новая волна со стороны демократов с требованием наказать Россию.

"Администрация США, видимо, решила превентивно продемонстрировать им, что они вот только говорят, а мы делаем, наказываем Россию", — сказал Лукьянов.

По его мнению, для Трампа, судя по его давней практике, отношения с Россией не столь важны, поэтому он считает возможным, например, сначала предложить президенту Владимиру Путину помощь в тушении пожаров, а на следующий день ввести санкции.

"Это его стиль, к которому надо привыкать", — добавил Лукьянов.

Эксперт подчеркнул, что это последовательная линия, которая будет продолжаться.

"А на все рассуждения, которые звучат и у нас, и в Америке относительно особенных отношений Трампа и его желания не форсировать, думаю, не стоит тратить время. Какие бы ни были желания, даже если они есть, мы видим реальность — а реальность совершенно линейная", — считает Лукьянов.

Он добавил, что позитивные высказывания остаются только словами. "Уже было не раз — слова позитивные звучат, а практические действия — негативные, которые ведут к ограничению возможностей России. Поэтому на слова я бы давно перестал обращать внимание, а действия — пока направлены только в одну сторону", — заключил политолог.

Чем ответит Россия

Доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко предположил, каким может быть ответ Москвы на новые американские санкции.

"Единственная сфера, в которой США реально от нас зависимы сегодня, это, во-первых, космос, а во-вторых — это транзитные полеты американских авиакомпаний через российскую территорию. Россия может нанести удары по этим двум направлениям", — сказал он РИА Новости.

По мнению эксперта, введение новых санкций означает провал переговоров в Осаке.

"После переговоров в Осаке в июле поднялась волна надежды, что Россия и США идут к большому компромиссу, идут к большой сделке с Трампом. Это очень хорошо показывает, что никакой большой сделки для нас не будет", — считает политолог.

Он добавил, что новые меры демонстрируют, что администрация Трампа как занимала, так и занимает враждебную по отношению к России позицию. Кроме того, санкции рушат надежды Москвы на то, что срыв переговоров в Гамбурге и Хельсинки был связан с чьими-то попытками помешать Трампу в диалоге с Путиным, и на то, что при Трампе ситуация в отношениях двух стран будет лучше, чем при его предшественнике Бараке Обаме.