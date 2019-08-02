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РИА Новости

Политолог прокомментировал создание конституционной комиссии Сирии

Вчера, 18:02
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинУлица поселения Бейт Джан на сирийских Голанских высотах
Улица поселения Бейт Джан на сирийских Голанских высотах
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ, 2 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Работа конституционной комиссии может стать предлогом для многих стран плавно прекратить свою активность на политической арене Сирии на фоне начала мирного процесса, рассказал РИА Новости сирийский политолог Али Аль-Ахмад.
В пятницу постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари заявил о прогрессе в формировании состава конституционной комиссии страны. В столице Казахстана в четверг стартовал тринадцатый раунд переговоров по сирийскому урегулированию.
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"На самом деле процент готовности комиссии очень высокий, я не могу сказать точно 95 или 98 процентов, но формально она готова… Я понимаю, что это может быть ключом для многих мировых сил, чтобы начать отходить с сирийской политической арены под предлогом существования конституционной комиссии, на фоне которой они смогут начать минимизировать свои действия в Сирии. В сущности если говорить юридически, необходимо представлять интересы всего сирийского народа независимо от политического направления", - сказал Аль-Ахмад.
По мнению политолога, наличие в комиссии участников, представляющих интересы вооруженных бандформирований в Идлибе, является очевидным, так же как и тот факт, что через подобных участников ряд международных сил будут пытаться навязывать свои интересы при работе конституционной комиссии. "Любая конституция должна быть совершенно сирийская, или русская, или какая-либо другая. Она должна быть национальная, а не интернациональная", - подчеркнул он.
Аль-Ахмад считает, что прямой взаимосвязи между формированием конституционной комиссии и объявлением режима прекращения огня в провинции Идлиб нет. Однако боевые действия, по его словам, определенно влияют на принятие решений "покровителями" незаконных вооруженных формирований.
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"Турция ощутила, что Россия настроена очень серьезно, поэтому, наверное, они начнут выполнять свои сочинские обязательства, если нет, то цель будет достигнута военными действиями. Мы в Сирии нацелены на освобождение всей территории страны от террористов, но мы стараемся избегать жертв среди гражданского население. Поэтому Россия и Сирия работают очень аккуратно в данном ключе", - отметил Аль-Ахмад.
Сирийский политолог напомнил, что режим прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе должен был начаться восемь месяцев назад после договоренностей в Сочи между РФ и Турцией. Тогда Анкара обязалась воздействовать на все вооруженные группировки в том районе, включая террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" *. Одним из ключевых условий договора являлся отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от демилитаризованной зоны, включая трассы Алеппо-Хама и Алеппо-Латакия, чего в реальности осуществить не удалось.
Представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в четверг заявил, что Россия приветствует решение правительства Сирии объявить перемирие в Идлибе. Постпред САР в ООН Башар аль-Джаафари в свою очередь, выступая в Нур-Султане, заявил, что прекращение огня в Идлибе - это испытание турецкой стороны и ее намерений.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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