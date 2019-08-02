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РИА Новости

На вокзале во Франкфурте сняли оцепление

Вчера, 17:59
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Оцепление на вокзале Франкфурта снято, движение поездов возобновлено после полицейской операции, сообщил концерн Deutsche Bahn.
Ранее полиция сообщила об операции близ вокзала Франкфурта, территория была перекрыта.
"Оцепление главного вокзала Франкфурта снято, движение поездов возобновлено", - сообщается в Twitter Deutsche Bahn. При этом отмечается, что возможны опоздания и отмены поездов.
Как сообщила в Twitter местная полиция, несколько человек незаконно пробрались к ячейкам в банке на вокзале Франкфурта, сработала сигнализация. Преступники попытались скрыться, полиция открыла огонь.
"В настоящий момент трое подозреваемых задержаны", - сообщили правоохранители.
Пожарные и полицейские на главном вокзале во Франкфурте. 29 июля 2019
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