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РИА Новости

Совбез ООН призвал безотлагательно реагировать на вспышку Эболы в ДРК

Вчера, 17:44
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© Фото : Victor Laken, IFRCМедики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
Медики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
© Фото : Victor Laken, IFRC
ООН, 2 авг – РИА Новости. Совбез ООН заявил о необходимости безотлагательного реагирования на вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, говорится в заявлении членов СБ.
"Совет Безопасности подчеркивает необходимость безотлагательного реагирования на вспышку Эболы, так как эта болезнь может быстро распространяться, в том числе на соседние страны, что может иметь серьезные гуманитарные последствия", - сказано в документе.
Совбез также заявляет о необходимости координировать действия государств региона с ДРК для урегулирования ситуации с Эболой.
Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. По данным министерства здравоохранения ДРК, на настоящий момент зафиксированы более 2,5 тысячи случаев заражения, 1676 человек погибли и 700 выздоровели.
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вирус ЭболаСовет Безопасности ООНДемократическая Республика КонгоООНВ мире
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