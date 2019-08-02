Совбез ООН призвал безотлагательно реагировать на вспышку Эболы в ДРК

ООН, 2 авг – РИА Новости. Совбез ООН заявил о необходимости безотлагательного реагирования на вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, говорится в заявлении членов СБ.

"Совет Безопасности подчеркивает необходимость безотлагательного реагирования на вспышку Эболы, так как эта болезнь может быстро распространяться, в том числе на соседние страны, что может иметь серьезные гуманитарные последствия", - сказано в документе.

Совбез также заявляет о необходимости координировать действия государств региона с ДРК для урегулирования ситуации с Эболой.