Россия может ограничить сотрудничество с США по космосу, считает эксперт

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Москва в ответ на новые санкции США может ограничить сотрудничество по космосу или закрыть свое воздушное пространство для транзита гражданской авиации, считает доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.

Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что Москва не удивлена их введением. По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, российская экономика уже адаптировалась к таким действиям США, так как администрация президента США Дональда Трампа регулярно накладывает санкции и другие ограничительные меры на РФ. При этом, по его словам, Москва сожалеет, что США с вводом этого пакета санкций приносит в жертву отношения с РФ.

"Россия может пойти на симметричные меры... Единственная сфера, от которой США реально от нас зависимы сегодня, это во-первых, космос, а во-вторых, это транзитные полеты американских авиакомпаний через российскую территорию. Россия может нанести удары по этим двум направлениям", - заявил эксперт РИА Новости.

По мнению Фененко, введение новых санкций означает провал переговоров в Осаке.

"После переговоров в Осаке в июле поднялась волна надежды, что Россия и США идут к большому компромиссу, идут к большой сделке с Трампом. Это очень хорошо показывает, что никакой большой сделки для нас не будет", - заявил он.

Как отмечает политолог, новые меры демонстрируют, что администрация Трампа как занимала, так и занимает враждебную позицию к России. Также санкции рушат надежды Москвы на то, что срыв переговоров в Гамбурге и Хельсинки связан с чьими-то попытками помешать Трампу в диалоге с российским лидером Владимиром Путиным, и на то, что при Трампе ситуация в отношениях двух стран будет лучше, чем при его предшественнике Бараке Обаме.