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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгорсуд получил 58 исков на решения комиссий по выборам в Мосгордуму

Вчера, 17:43
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© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание московского городского суда
Здание московского городского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Мосгорсуд подали 58 исков на решения Мосгоризбиркома и окружных комиссий, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Ульяна Солопова.
Она отметила, что такое количество заявлений поступило с 9 июля по 2 августа.
"Оспариваются как отказы в регистрации в качестве кандидатов в депутаты, так и решения о регистрации, иногда есть и другие предметы иска", — пояснила Солопова.
Два заявления удовлетворено, в 35 случаях — отказано, некоторые иски возвращены из-за неправильного оформления. В трех случаях производство прекращено.
Решения могут быть обжалованы в Верховном суде.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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