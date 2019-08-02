Мосгорсуд получил 58 исков на решения комиссий по выборам в Мосгордуму

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Мосгорсуд подали 58 исков на решения Мосгоризбиркома и окружных комиссий, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Ульяна Солопова.

Она отметила, что такое количество заявлений поступило с 9 июля по 2 августа.

"Оспариваются как отказы в регистрации в качестве кандидатов в депутаты, так и решения о регистрации, иногда есть и другие предметы иска", — пояснила Солопова.

Два заявления удовлетворено, в 35 случаях — отказано, некоторые иски возвращены из-за неправильного оформления. В трех случаях производство прекращено.

Решения могут быть обжалованы в Верховном суде.