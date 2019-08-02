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РИА Новости

В Белом доме объяснили, почему не боятся гонки вооружений с Россией

Вчера, 17:42
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США не боятся гонки вооружений с Россией после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), у президента Дональда Трампа "хорошие отношения с Владимиром Путиным", заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.
"Это была сделка времен Холодной войны. Госсекретарь Майк Помпео обратил внимание, что ответственность лежит на России. У них был шанс прийти и работать над этим договором, допустить нас к инспекциям, они этого не сделали. НАТО поддерживает нас, наши партнеры и союзники согласны, что это верное решение - выйти из сделки", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
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Гидли отметил, что США не обеспокоены возможностью гонки вооружений. "Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Представитель Белого дома добавил, что "у президента хорошие отношения с Владимиром Путиным".
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Выход США из договора о РСМДДональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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