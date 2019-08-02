В Белом доме объяснили, почему не боятся гонки вооружений с Россией

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США не боятся гонки вооружений с Россией после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), у президента Дональда Трампа "хорошие отношения с Владимиром Путиным", заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Гидли отметил, что США не обеспокоены возможностью гонки вооружений. "Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Представитель Белого дома добавил, что "у президента хорошие отношения с Владимиром Путиным".

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.