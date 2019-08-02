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РИА Новости

В Донецкой области напали на съёмочную группу местного телеканала

Вчера, 17:41
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КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Неизвестные напали на съёмочную группу местного телеканала "Капри" в городе Покровск Донецкой области, сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
"В городе Покровск Донецкой области совершено нападение на съемочную группу телеканала "Капри". При попытке 1 августа зайти в помещение Покровского совета ветеранов, где размещен штаб одной из политических партий, журналистку оттолкнули, технику повредили, а на оператора напали и удерживали некоторое время в изоляции", - написал Томиленко на странице в Facebook в пятницу.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 14:03
Зеленский сообщил о создании "команды по защите журналистов"
По его словам, полиция возбудила уголовное дело по заявлениям о препятствовании журналистской деятельности.
"В НСЖУ осуждают агрессию по отношению к сотрудникам телекомпании и обращают внимание, что это уже второй инцидент с избиением журналистов на этой неделе, который связан с избирательным округом 50, где до сих пор официально не обнародованы результаты голосования", - говорится в сообщении.
Ранее полиция возбудила уголовное дело на членов окружной избирательной комиссии №50 из-за того, что они не выполняют решение суда о пересчете голосов.
Ранее Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.
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"Давление и угрозы". В МИД рассказали о работе журналистов на Украине
Он заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно расследовать нападения на сотрудников СМИ и жестко наказывать людей, которые причастным к таким действиям, поэтому создается "отдельная команда по защите журналистов".
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Сергей ТомиленкоДонецкая областьУкраинаВ мире
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