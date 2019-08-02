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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы

Вчера, 17:38
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США ввели санкции против начальника спецназа полиции Венесуэлы и главы военной контрразведки, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
В распространенном заявлении отмечается, что США "вводят санкции против Рафаэля Энрике Бастардо Мендоса, командующего спецназом полиции Венесуэлы (FAES), и Ивана Рафаэля Эрнандеса Дала, командующего военной контрразведкой (DGCIM), за их причастность к грубым нарушениям прав человека".
В санкционные списки также попали супруги и маленькие дети глав спецназа полиции и военной контрразведки Венесуэлы.
"Соединенные Штаты решительно поддерживают мирный демократический переход власти в Венесуэле под руководством временного президента Хуана Гуаидо и Национальной ассамблеи. Мы будем продолжать претворять в жизнь дипломатические и экономические инициативы в поддержку этого перехода власти", - подчеркнул Помпео.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Владимир Джабаров
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроМайк ПомпеоВенесуэлаСШАВ мире
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