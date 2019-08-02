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РИА Новости
Культура

Певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве в 2020 году

Вчера, 17:37
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГрузинская певица Нино Катамадзе
Грузинская певица Нино Катамадзе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Грузинская певица Нино Катамадзе. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Грузинская певица Нино Катамадзе отменила выступление 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе концертного зала.
Катамадзе 30 июня написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требовали отставки главы МВД страны. Она отметила, что 22 июня был ее "самый тяжелый концерт", от которого она "не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки". Тогда она выступала в Москве с группой Insight на фестивале "Усадьба Jazz", где исполнила грузинскую песню "Сулико" под аккомпанемент ребенка - подопечного фонда Константина Хабенского. Также она написала в соцсети, что то выступление было ее последним концертом в России.
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"К сожалению, Нино Катамадзе отменила концерт в России", - рассказали представители Vegas City Hall.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
99622240
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КультураНино КатамадзеМоскваГрузия
Популярные комментарии
Отменила и отменила - было бы о чём сожалеть. Уверен, что до всех этих публикаций о этой певичке знали 0,00000001% граждан России. Надеюсь, она вообще больше не будет здесь выступать, пусть кичится своим патриотизмом на грузинских подмостках.
2 августа, 17:51
Northern F0x
1910000
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