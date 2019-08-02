Певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве в 2020 году

Катамадзе 30 июня написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требовали отставки главы МВД страны. Она отметила, что 22 июня был ее "самый тяжелый концерт", от которого она "не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки". Тогда она выступала в Москве с группой Insight на фестивале "Усадьба Jazz", где исполнила грузинскую песню "Сулико" под аккомпанемент ребенка - подопечного фонда Константина Хабенского. Также она написала в соцсети, что то выступление было ее последним концертом в России.