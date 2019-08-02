Певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве в 2020 году

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Грузинская певица Нино Катамадзе отменила выступление 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе концертного зала.
Катамадзе 30 июня написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требовали отставки главы МВД страны. Она отметила, что 22 июня был ее "самый тяжелый концерт", от которого она "не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки". Тогда она выступала в Москве с группой Insight на фестивале "Усадьба Jazz", где исполнила грузинскую песню "Сулико" под аккомпанемент ребенка - подопечного фонда Константина Хабенского. Также она написала в соцсети, что то выступление было ее последним концертом в России.
"К сожалению, Нино Катамадзе отменила концерт в России", - рассказали представители Vegas City Hall.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.