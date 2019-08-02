Математики объяснили, как решать посеявшую раздор в Сети школьную задачу

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Завкафедрой математики Российского университета транспорта (РУТ(МИИТ)) Людмила Кочнева рассказала "Российской газете", как решать школьную задачу, вызвавшую споры в социальных сетях.
Пользователь твиттера под ником pjmdoll попросил подписчиков вычислить ответ на следующий пример: 8 ÷ 2 (2+2) = ? У некоторых комментаторов получилось 16, у других — единица. Это произошло из-за того, что часть пользователей сначала выполняла операцию деления, а остальная отдала приоритет умножению.
oomfies solve this pic.twitter.com/0RO5zTJjKk— em ♥︎ (@pjmdolI) July 28, 2019
Пост вызвал бурное обсуждение в интернете и собрал почти 19 тысяч комментариев.
Как заявила математик, правильный ответ на предложенную задачу — 16. По ее словам, так как пример записан в строчку, то операции следует выполнять последовательно: сначала деление, а потом умножение.
"Восемь делим на два, четыре умножаем на 2+2, получается 16. Это просто манера записи, ничего интересного — чисто арифметическая задача, но все-таки более опрятно надо писать сам пример", — объяснила она.
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