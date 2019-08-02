Математики объяснили, как решать посеявшую раздор в Сети школьную задачу

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Завкафедрой математики Российского университета транспорта (РУТ(МИИТ)) Людмила Кочнева рассказала Завкафедрой математики Российского университета транспорта (РУТ(МИИТ)) Людмила Кочнева рассказала "Российской газете" , как решать школьную задачу, вызвавшую споры в социальных сетях.

Пользователь твиттера под ником pjmdoll попросил подписчиков вычислить ответ на следующий пример: 8 ÷ 2 (2+2) = ? У некоторых комментаторов получилось 16, у других — единица. Это произошло из-за того, что часть пользователей сначала выполняла операцию деления, а остальная отдала приоритет умножению.

Пост вызвал бурное обсуждение в интернете и собрал почти 19 тысяч комментариев.

Как заявила математик, правильный ответ на предложенную задачу — 16. По ее словам, так как пример записан в строчку, то операции следует выполнять последовательно: сначала деление, а потом умножение.