Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T17:44Z
https://ria.ru/20190802/1557123789.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/81746/59/817465922_0:136:2616:1608_1036x0_80_0_0_8aa3a4c4d4c56c2f046d6390091ea81e.jpg
РИА Новости

Математики объяснили, как решать посеявшую раздор в Сети школьную задачу

Вчера, 17:35
80489
© Fotolia / lightpoetРешение математических задач
Решение математических задач
© Fotolia / lightpoet
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Завкафедрой математики Российского университета транспорта (РУТ(МИИТ)) Людмила Кочнева рассказала "Российской газете", как решать школьную задачу, вызвавшую споры в социальных сетях.
Пользователь твиттера под ником pjmdoll попросил подписчиков вычислить ответ на следующий пример: 8 ÷ 2 (2+2) = ? У некоторых комментаторов получилось 16, у других — единица. Это произошло из-за того, что часть пользователей сначала выполняла операцию деления, а остальная отдала приоритет умножению.
Пост вызвал бурное обсуждение в интернете и собрал почти 19 тысяч комментариев.
Как заявила математик, правильный ответ на предложенную задачу — 16. По ее словам, так как пример записан в строчку, то операции следует выполнять последовательно: сначала деление, а потом умножение.
"Восемь делим на два, четыре умножаем на 2+2, получается 16. Это просто манера записи, ничего интересного — чисто арифметическая задача, но все-таки более опрятно надо писать сам пример", — объяснила она.
Ученики на уроке в школе
17 октября 2018, 09:08
Остроумный ответ в тесте школьника из США вызвал споры в Сети
28057151020102
Обсудить 36
В мире
Популярные комментарии
В средней школе СССР учили,что первое действие в скобках!!!!!
2 августа, 18:58
ЮСЮрий Сергеев
6510009
У меня вообще вышло 10, причем тут 16 и 1. Математики не правы))
2 августа, 18:45
SNSadist New
01400015
Рекомендуем
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
РИА
Новости
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Лента
новостей
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
"Русфонду" вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
В администрации США объявили о новых санкциях против России
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров пригласил в Чечню автора призыва не ездить из Израиля в республику
Восточная пума
Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Названа причина ДТП с пятью погибшими на Ставрополье
Дождь в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
Солист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн выступает на фестивале Рок над Волгой
Rammstein прогулялись по Санкт-Петербургу перед концертом
Лесной пожар в Сибири
Владелец российского сафари-парка захотел "отдать Сибирь немцам"
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017
Путин упростил получение права на временное проживание в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Венесуэла обратится в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
23:42Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
23:37Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению
Лента новостейМолния