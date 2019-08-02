Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T17:34Z
https://ria.ru/20190802/1557123756.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Сербии оценили ущерб от косовских пошлин

Вчера, 17:34
225
БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Ущерб экономики Сербии от введенных самопровозглашенной республикой Косово таможенных пошлин в размере 100% достиг 260 миллионов евро, заявил вице-премьер и министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич.
На севере Косово местным сербам не хватает медикаментов и продуктов питания из-за введенных в конце ноября 2018 года косовоалбанскими властями в Приштине пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии. Местные жители и предприниматели неоднократно проводили мирные акции протеста. По данным министра торговли, сербская экономика несет все более ощутимые убытки.
Александр Боцан-Харченко
1 июля, 10:31
Посол раскритиковал введение Косово стопроцентных пошлин на сербские товары
"Данные таковы, что с 21 ноября до 20 июля этого года это (ущерб - ред.) 260 миллионов евро, что означает потери на дневном уровне в миллион и около 80 тысяч евро. Настолько меньше товаров было доставлено в Косово, чем (в тот же период) до введения пошлин", - заявил министр Ляйич в эфире TV Pink.
По его оценкам, на годовом уровне ущерб составит около 400 миллионов евро, при этом товары на территории Косово подорожали на 5,3%.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
Граффити на стене дома в городе Косовска-Митровица
26 июня, 19:17
Сербия опасается гуманитарной катастрофы на севере Косово
000011
Обсудить 0
СербияКосовоВ мире
Рекомендуем
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
РИА
Новости
Решение математических задач
Математики объяснили, как решать посеявшую раздор в Сети школьную задачу
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Лента
новостей
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
В администрации США объявили о новых санкциях против России
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
"Русфонду" вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров пригласил в Чечню автора призыва не ездить из Израиля в республику
Восточная пума
Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Названа причина ДТП с пятью погибшими на Ставрополье
Дождь в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
Солист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн выступает на фестивале Рок над Волгой
Rammstein прогулялись по Санкт-Петербургу перед концертом
Лесной пожар в Сибири
Владелец российского сафари-парка захотел "отдать Сибирь немцам"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Венесуэла обратится в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
23:42Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
23:37Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению
Лента новостейМолния