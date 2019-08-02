В Сербии оценили ущерб от косовских пошлин

БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Ущерб экономики Сербии от введенных самопровозглашенной республикой Косово таможенных пошлин в размере 100% достиг 260 миллионов евро, заявил вице-премьер и министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич.

На севере Косово местным сербам не хватает медикаментов и продуктов питания из-за введенных в конце ноября 2018 года косовоалбанскими властями в Приштине пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии. Местные жители и предприниматели неоднократно проводили мирные акции протеста. По данным министра торговли, сербская экономика несет все более ощутимые убытки.

"Данные таковы, что с 21 ноября до 20 июля этого года это (ущерб - ред.) 260 миллионов евро, что означает потери на дневном уровне в миллион и около 80 тысяч евро. Настолько меньше товаров было доставлено в Косово, чем (в тот же период) до введения пошлин", - заявил министр Ляйич в эфире TV Pink.

По его оценкам, на годовом уровне ущерб составит около 400 миллионов евро, при этом товары на территории Косово подорожали на 5,3%.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.