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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали введение США новых санкций по "делу Скрипалей"

Вчера, 17:24
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Подписание президентом США Дональдом Трампом второго пакета санкций в связи с делом Скрипалей следует рассматривать как способ давления на Россию, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по их утверждению, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона, заявил агентству в пятницу высокопоставленный представитель американской администрации.
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"Стыдно за США". Американист о новых санкциях из-за дела СкрипалейСША ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей. В эфире радио Sputnik политолог-американист Рафаэль Ордуханян прокомментировал действия американской стороны.
"Подписание второго пакета санкций президентом США следует рассматривать как способ дальнейшего давления на Россию и принуждения к решениям, которые выгодны США, в ущерб национальным интересам нашей страны", - сказал РИА Новости Морозов.
Парламентарий подчеркнул, что история с "делом Скрипалей" излишне политизирована и драматизирована, а также до сих пор отсутствуют "вразумительные и убедительные" доказательства отравления.
Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.
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Россия не удивлена введением США нового пакета санкций, заявил Рябков
Закон предусматривает для второго пакета шесть вариантов санкций, предписывая президенту применить как минимум три из них. Среди них понижение уровня дипломатических отношений, запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране, препятствование предоставлению ей международных займов, запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий в эту страну, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе нефти и нефтепродуктов, и запрет на полеты в и из США государственных авиакомпаний подсанкционной страны, что может напрямую затронуть "Аэрофлот".
Ранее издание Politico со ссылкой на два источника в американской администрации сообщило, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В середине мая заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон сообщала, что второй пакет санкций США против России в связи с так называемым делом Скрипалей подготовлен и направлен госсекретарю и президенту страны.
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
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Отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Борис Джонсон в марте прошлого года, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан среди прочего на основании собственных оценок информации.
Введение санкций против России и ответные шаги
17 марта 2017, 10:50
Введение санкций против России и ответные шаги
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