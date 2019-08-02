Московские суды арестовали 88 человек за несанкционированную акцию 27 июля

Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Столичные суды за неделю арестовали 88 участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.

Она отметила, что всего поступило 1038 дел об административных правонарушениях. Больше всего материалов составлено по различным частям ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Суды уже рассмотрели 422 дела с назначением наказания. Помимо административных арестов, назначено 332 штрафа, в двух случаях — обязательные работы.

"Штрафы от десяти тысяч рублей и выше. Аресты от трех суток и выше, 12 материалов возвращены", — сказала Солопова.

Остальные дела будут рассматривать на следующей неделе. Ряд людей, на которых составлены протоколы, требуется известить.

По данным Солоповой, материалы составлены и в отношении лиц, не имеющих ни места жительства, ни регистрации в Москве, а проживающих в Московской, Тульской, Калужской, Самарской областях и других регионах.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. В ходе акции за различные нарушения задержали 1074 человека. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.