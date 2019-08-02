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РИА Новости

Московские суды арестовали 88 человек за несанкционированную акцию 27 июля

Вчера, 17:24
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Столичные суды за неделю арестовали 88 участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.
Она отметила, что всего поступило 1038 дел об административных правонарушениях. Больше всего материалов составлено по различным частям ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").
Суды уже рассмотрели 422 дела с назначением наказания. Помимо административных арестов, назначено 332 штрафа, в двух случаях — обязательные работы.
"Штрафы от десяти тысяч рублей и выше. Аресты от трех суток и выше, 12 материалов возвращены", — сказала Солопова.
Полиция на несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы у Тверской улице Москвы. 27 июля 2019
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Остальные дела будут рассматривать на следующей неделе. Ряд людей, на которых составлены протоколы, требуется известить.
По данным Солоповой, материалы составлены и в отношении лиц, не имеющих ни места жительства, ни регистрации в Москве, а проживающих в Московской, Тульской, Калужской, Самарской областях и других регионах.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. В ходе акции за различные нарушения задержали 1074 человека. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Всего по нему задержаны пять человек, но СК накануне анонсировал новые аресты. Следователи вычислили уже более десятка самых активных участников беспорядков.
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Московский городской судМосковская городская думаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну, слава труду, хоть на время избавят нас от этих клоунов.
2 августа, 17:51
Alex Mff
66100427
Неплохо бы также их хозяев из ЦРУ отловить и в ту же клетку отправить.
2 августа, 17:39
СССергей Смирнов
59300128
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