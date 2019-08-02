Прокурор в Швеции запросил полгода тюрьмы для рэпера A$AP Rocky

СТОКГОЛЬМ, 2 авг - РИА Новости. Прокурор в ходе последнего дня слушаний в суде Стокгольма запросил шесть месяцев тюремного заключения для американского рэпера A$AP Rocky, который обвиняется в нанесении телесных повреждений.
"На основании обстоятельств суд должен вынести наказание в виде примерно шести месяцев тюремного заключения", - заявил прокурор Даниэль Сунессон в заключение своего выступления в суде. Он также потребовал у суда оставить обвиняемого под стражей, поскольку тот может покинуть территорию Швеции.
Ранее потерпевший по делу запросил компенсацию в размере примерно 140 тысяч крон (около 14 тысяч евро) за нанесенные ему травмы. Самое серьезное повреждение он получил от осколков бутылки. То, каким образом это произошло, и стало ключевым вопросом судебного заседания. Защита Майерса утверждает, что музыкант не использовал бутылку в качестве оружия, однако прокурор придерживается иного мнения.
В пятницу проходит третий, заключительный день судебных слушаний по делу Майерса. Как ожидается, суд вынесет окончательное решение не раньше, чем в понедельник. По шведскому законодательству, суд может размышлять над решением до трех недель.
Драка с участием A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) произошла в Стокгольме 30 июня. Инцидент попал на видео, часть записи была опубликована в официальном аккаунте рэпера в Instagram. Позднее музыкант был арестован, ему предъявили официальные обвинения. За Майерса по просьбе коллег-музыкантов вступился президент США Дональд Трамп. После телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном он написал в Twitter, что разочарован неспособностью того содействовать освобождению рэпера. Лёвен в свою очередь заявил, что он не имеет права влиять на решения, принимаемые независимой судебной системой Швеции.