Прокурор в Швеции запросил полгода тюрьмы для рэпера A$AP Rocky

СТОКГОЛЬМ, 2 авг - РИА Новости. Прокурор в ходе последнего дня слушаний в суде Стокгольма запросил шесть месяцев тюремного заключения для американского рэпера A$AP Rocky, который обвиняется в нанесении телесных повреждений.

"На основании обстоятельств суд должен вынести наказание в виде примерно шести месяцев тюремного заключения", - заявил прокурор Даниэль Сунессон в заключение своего выступления в суде. Он также потребовал у суда оставить обвиняемого под стражей, поскольку тот может покинуть территорию Швеции.

Ранее потерпевший по делу запросил компенсацию в размере примерно 140 тысяч крон (около 14 тысяч евро) за нанесенные ему травмы. Самое серьезное повреждение он получил от осколков бутылки. То, каким образом это произошло, и стало ключевым вопросом судебного заседания. Защита Майерса утверждает, что музыкант не использовал бутылку в качестве оружия, однако прокурор придерживается иного мнения.

В пятницу проходит третий, заключительный день судебных слушаний по делу Майерса. Как ожидается, суд вынесет окончательное решение не раньше, чем в понедельник. По шведскому законодательству, суд может размышлять над решением до трех недель.