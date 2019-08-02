Надевший форму полицейского актер заслужил "уголовку", уверен правозащитник

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Актер театра "Современник", изображавший "пьяного гаишника" в форме сотрудника ГИБДД, заслуживает уголовного, а не административного наказания, само же видео на фоне несанкционированных митингов в Москве похоже на медийную атаку на полицию, считает заместитель председателя Общественного совета ГУВД, председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Вадим Горшенин.

Ранее пресс-служба ГУМВД России по Москве сообщила, что в столице задержали актера "Современника", который попал на видео в форме сотрудника ГИБДД. По данным пресс-службы, мужчина рассказал полиции, что форму сотрудника органов внутренних дел ему предоставил блогер для съемок в клипе. В отношении него были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям КоАП РФ "Незаконное ношение форменной одежды" и "Мелкое хулиганство", позднее суд назначил ему наказание в виде восьми суток административного ареста.

"Я считаю, что наказание смешное, потому что в данном случае речь идет о заведомом умысле на дискредитацию. Я считаю, что надо применить статью УК РФ об оскорблении представителя власти. В данном случае, я считаю, то, что актер надел форменную одежду и вел себя неподобающим образом, дискредитировало целое подразделение полиции, а это намного серьезнее", - сказал Горшенин.

"Это медийная атака на полицию. Сверхидея этого истории заключается в том, что если раньше на несанкционированных мероприятиях участники кричали "Позор!" в адрес полиции, которая делала не то, что им нравится, то дальше могут полететь камни. Если человек в форме дискредитирован в глазах многих, то его можно как угодно унижать и делать с ним что угодно. Важно для общества не допускать этого", - добавил правозащитник.

Кроме того, Горшенин парировал слова актера Михаила Ефремова, который записал видеообращение главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.