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РИА Новости

Во Франкфурте полиция проводит спецоперацию возле главного вокзала

Вчера, 17:16
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Полицейская операция проходит близ главного железнодорожного вокзала Франкфурта, территория оцеплена, сообщила местная полиция.
"В настоящий момент идет полицейская операция в районе Düsseldorfer Straße. Многочисленные сотрудники полиции находятся на месте. Пожалуйста, избегайте территории вокруг главного вокзала", - сообщила полиция в Twitter.
Полиция добавила, что оцепленная территория на вокзале и вокруг него будет открыта, как только это станет возможным.
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что вокзал полностью перекрыт, на месте находится около 10 полицейских машин. Правоохранители тяжело вооружены. По информации источников газеты в полиции, правоохранители стреляли. Предположительно, произошло разбойное нападение на сберегательную кассу. При этом преступники сбежали в здание вокзала. Движение поездов приостановлено. Как сообщила полиция на месте, речь идет и четырех или пяти подозреваемых.
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