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РИА Новости

На пешеходном мосту в Киеве обвалилась часть железобетонных конструкций

Вчера, 17:06
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CC BY 3.0 / Валерий Дед / 2012-05-23Пешеходный мост на Труханов остров в Киеве
Пешеходный мост на Труханов остров в Киеве
CC BY 3.0 / Валерий Дед / 2012-05-23
КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Часть железобетонных конструкций обвалилась на парковом пешеходном мосту в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба "Киевавтодора".
"Выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций на опоре №3", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мост безопасен для пешеходов и находится под наблюдением специалистов коммунального предприятия "Киевавтодормост".
"Идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования", - сообщили в пресс-службе.
Парковый мост - пешеходный мост через Днепр, соединяющий центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханова острова. Построен в 1956-1957 годах.
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