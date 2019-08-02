На пешеходном мосту в Киеве обвалилась часть железобетонных конструкций

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости. Часть железобетонных конструкций обвалилась на парковом пешеходном мосту в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба "Киевавтодора".
"Выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций на опоре №3", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мост безопасен для пешеходов и находится под наблюдением специалистов коммунального предприятия "Киевавтодормост".
"Идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования", - сообщили в пресс-службе.
Парковый мост - пешеходный мост через Днепр, соединяющий центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханова острова. Построен в 1956-1957 годах.
Еще один мост устал🙈— Киев Оперативный (@KyivOperativ) August 2, 2019
На этот раз - Пешеходный мост на Труханов остров не выдержал, часть бетонной конструкции обвалилась. Что делать будем с этими мостами? pic.twitter.com/KqhQyXAlp5