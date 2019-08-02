Эксперт прокомментировал расширение санкций США по "делу Скрипалей"

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа притормаживала введение второго пакета санкций против РФ по делу Скрипалей, но выпустила его из-за новой волны давления со стороны демократов в конгрессе, призывающих "наказать Россию", эти санкции демонстрируют последовательную линию США в отношении РФ, в них нет ничего удивительного, заявил РИА Новости председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что Москва не удивлена их введением. По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, российская экономика уже адаптировалась к таким действиям США, так как администрация Трампа регулярно накладывает санкции и другие ограничительные меры на РФ. При этом, по его словам, Москва сожалеет, что США с вводом этого пакета санкций приносит в жертву отношения с РФ.

"Санкции планировались давно, о них говорили, они задерживались, и администрация Трампа, видимо, их несколько притормаживала, за что ее критиковали, а сейчас все-таки выпустила. Ничего удивительного в этом нет, потому что курс на постоянное ужесточение санкций является неизменным и уже довольно давно проводится", - сказал Лукьянов.

Эксперт считает, что о санкциях объявлено именно сейчас, "поскольку в США, в частности, в конгрессе, поднялась новая волна со стороны демократов о необходимости наказать Россию". "Администрация США, видимо, решила превентивно продемонстрировать им, что они вот только говорят, а мы делаем, наказываем Россию", - отметил он.

По мнению Лукьянова, Трампу, судя по давней его практике, отношения с Россией не столь важны, поэтому он считает возможным предложить, например, накануне президенту РФ помощь в тушении пожаров, а на следующий день вводить санкции. "Это его стиль, к которому надо привыкать", - добавил он.

"Это последовательная линия, которая будет продолжаться, а на все рассуждения, которые звучат и у нас, и в Америке относительно особенных отношений Трампа и его желания не форсировать, думаю, не стоит тратить время. Какие бы ни были желания, даже если они есть, мы видим реальность - а реальность совершенно линейная", - отметил Лукьянов.

"Помощь или какие-то позитивные высказывания - это только слова. Уже было не раз – слова позитивные звучат, а практические действия - негативные, которые ведут к ограничению возможностей России. Поэтому на слова я бы давно перестал обращать внимание, а действия - пока направлены только в одну сторону", - заключил политолог.

Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.

Закон предусматривает для второго пакета шесть вариантов санкций, предписывая президенту применить как минимум три из них. Среди них понижение уровня дипломатических отношений, запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране, препятствование предоставлению ей международных займов, запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий в эту страну, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе нефти и нефтепродуктов, и запрет на полеты в и из США государственных авиакомпаний подсанкционной страны, что может напрямую затронуть "Аэрофлот".

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.