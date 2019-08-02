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РИА Новости
Культура

Появились первые кадры из тизера самого дорого фильма в истории

Вчера, 23:10
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗрители в кинотеатре под открытым небом в музее современного искусства "Гараж"
Зрители в кинотеатре под открытым небом в музее современного искусства Гараж
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Кадры из тизера шпионского триллера Кристофера Нолана "Принцип", которые были показаны в США перед премьерой фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу", попали в Сеть, сообщает The Independent.
Зрители узнали актера Джона Дэвида Вашингтона. Он рассматривает пулевое отверстие в стекле. Затем на экране появляется надпись: "пришло время для новой миссии".
Роберта Паттинсона и Элизабет Дебики, которые тоже заявлены в проекте, пока не показали.
Подробности нового фильма Кристофера Нолана держатся в секрете. Сейчас известно, что "Принцип" выйдет в июле 2020 года и претендует на звание самого дорого фильма в истории, его предварительный бюджет составляет 225 миллионов долларов.
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