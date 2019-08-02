Появились первые кадры из тизера самого дорого фильма в истории

Зрители в кинотеатре под открытым небом в музее современного искусства "Гараж"

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Кадры из тизера шпионского триллера Кристофера Нолана "Принцип", которые были показаны в США перед премьерой фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу", попали в Сеть, Кадры из тизера шпионского триллера Кристофера Нолана "Принцип", которые были показаны в США перед премьерой фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу", попали в Сеть, сообщает The Independent.

Зрители узнали актера Джона Дэвида Вашингтона. Он рассматривает пулевое отверстие в стекле. Затем на экране появляется надпись: "пришло время для новой миссии".

Роберта Паттинсона и Элизабет Дебики, которые тоже заявлены в проекте, пока не показали.