Появились первые кадры из тизера самого дорого фильма в истории

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Кадры из тизера шпионского триллера Кристофера Нолана "Принцип", которые были показаны в США перед премьерой фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу", попали в Сеть, сообщает The Independent.
Screenshots from Tenet teaser #Tenet pic.twitter.com/HkC7HCEzwn— Goke Akinniranye (@AkinniranyeGoke) 2 августа 2019 г.
Зрители узнали актера Джона Дэвида Вашингтона. Он рассматривает пулевое отверстие в стекле. Затем на экране появляется надпись: "пришло время для новой миссии".
Роберта Паттинсона и Элизабет Дебики, которые тоже заявлены в проекте, пока не показали.
Подробности нового фильма Кристофера Нолана держатся в секрете. Сейчас известно, что "Принцип" выйдет в июле 2020 года и претендует на звание самого дорого фильма в истории, его предварительный бюджет составляет 225 миллионов долларов.
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