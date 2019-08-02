В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

"Заболеваемость и контингенты пациентов активным туберкулезом по субъектам Российской Федерации. Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец года на 100 000 соот. населения: Чукотский автономный округ - 526,9, Республика Тыва - 512,6, Приморский край - 280,8 ", - говорится в сборнике.