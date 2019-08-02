Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T17:01Z
https://ria.ru/20190802/1557122257.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Вчера, 17:01
755
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе, на 100 тысяч населения больных приходится 526,9 человек, в Республике Тыва и Приморском крае также зафиксирован высокий показатель зараженных - на 100 тысяч человек приходится 512,6 и 280,8 больных соответственно, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
"Заболеваемость и контингенты пациентов активным туберкулезом по субъектам Российской Федерации. Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец года на 100 000 соот. населения: Чукотский автономный округ - 526,9, Республика Тыва - 512,6, Приморский край - 280,8 ", - говорится в сборнике.
Флюорографическое обследование. Архивное фото
24 марта, 00:16
ВОЗ сообщила о снижении смертности от туберкулеза в мире
При этом, меньше всего зараженных было отмечено в Архангельской области без автономного округа - 17,1 человек на 100 тысяч населения, уточняется в материале. Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
002040
Обсудить 1
Министерство здравоохранения РФОбщество
Рекомендуем
Постельный клоп
Онищенко рассказал москвичам, как бороться с тропическими клопами
РИА
Новости
Пляжный отдых в Москве
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
Постельный клоп
В Москве зафиксировали появление тропических постельных клопов
Эксперт посоветовал использовать кнопочный телефон для защиты от хакеров
Лента
новостей
Пешеходный мост на Труханов остров в Киеве
На пешеходном мосту в Киеве обвалилась часть железобетонных конструкций
Севастополь
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Александра Стрельченко
Умерла певица Александра Стрельченко
В Минздраве рассказали, в каких регионах рожают больше всего
Постельное белье
Ученый объяснил нашествие клопов в Москве
Мэри Трейнер (Marie Trainer)
Женщина погладила пса и лишилась всех конечностей
На Урале неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь
Раковые клетки
Названа основная причина развития рака
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль
Племянница Скрипаля рассказала о его телефонном звонке
Джонатан Нгуен со своей матерью
Американец раскрыл секрет своей "вечно молодой" матери
Лесной пожар в Сибири
Владелец российского сафари-парка захотел "отдать Сибирь немцам"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Венесуэла обратится в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
23:42Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
23:37Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению
Лента новостейМолния