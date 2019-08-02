Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T16:59Z
https://ria.ru/20190802/1557122115.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155711/52/1557115213_0:16:907:526_1036x0_80_0_0_f1cad78a65bc2e6cd842e284daf6be29.jpg
РИА Новости

Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае

Вчера, 16:59
4598
© РИА НовостиЛесные пожары в Красноярском крае
Лесные пожары в Красноярском крае
© РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 2 авг - РИА Новости. Применение самолётов и вертолётов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"В результате действий сил и средств Минобороны РФ скорость распространения огня в регионе сократилась более чем в пять раз. Ликвидированы задымления в городах Красноярск, Богучаны и Кодинск", - сказал Булгаков журналистам.
По его словам, военные выполняют задачи по тушению пожаров в регионе с опережением графика.
Булгаков отметил, что в пятницу оперативная группа Минобороны провела рекогносцировку районов лесных пожаров от Красноярска до Киренска. "Мы прошли по всем районам возгорания лесных пожаров, оценили обстановку, приняли решения и поставили задачи для дальнейшего действия сил и средств Минобороны", - сказал он.
Контролируемый взрыв, произведенный сотрудниками противопожарной службы ФБУ Авиалесоохрана для предотвращения распространения лесных пожаров в Красноярском крае
Вчера, 15:00
Шведские эксперты оценили ситуацию с лесными пожарами в Сибири
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина создало авиационную группировку из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8 для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.
Булгаков возглавил оперативную группу Минобороны РФ по тушению пожаров.
37440110
Обсудить 2
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуМинистерство обороны РФКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники ФСБ во время учений
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
РИА
Новости
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
Решение математических задач
Математики объяснили, как решать посеявшую раздор в Сети школьную задачу
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Лента
новостей
Последствия лесных пожаров в Красноярском крае
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Мыс Тарханкут в Крыму. Архивное фото
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
Певица Жанна Фриске на церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010
"Русфонду" вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Здание Белого дома в Вашингтоне. 30 июля 2019
В администрации США объявили о новых санкциях против России
Восточная пума
Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров пригласил в Чечню автора призыва не ездить из Израиля в республику
Названа причина ДТП с пятью погибшими на Ставрополье
Дождь в Москве
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
Солист немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн выступает на фестивале Рок над Волгой
Rammstein прогулялись по Санкт-Петербургу перед концертом
Лесной пожар в Сибири
Владелец российского сафари-парка захотел "отдать Сибирь немцам"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Венесуэла обратится в СБ ООН из-за планов Трампа ввести блокаду страны
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
23:58Путин подписал законы об уточнении определения "шпионских" устройств
23:54Путин подписал закон о поиске пропавших детей по данным геолокации
23:46Трамп: Китай должен сделать "много вещей", чтобы США не ввели новые пошлины
23:42Страны Евросоюза выдвинули единого кандидата на пост главы МВФ
23:37Трамп уверен, что США договорятся с Россией и Китаем по ядерному соглашению
Лента новостейМолния